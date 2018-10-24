Передача Дадонова не спасла «Флориду» от поражения в матче с «Рейнджерс»

Нью-Йорк, США, , 07:31 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде нападающий «Флориды» Винсент Трочек открыл счёт. Результативной шайбой отметился российский форвард Евгений Дадонов.

«Рейнджерс» ответили четырьмя шайбами, по дублю оформили Мика Зибанежад и Матс Цукарелло.

В конце третьего периода хоккеистам «Флориды» удалось отыграть одну шайбу, отличился Майк Хоффман. Однако Кевин Хейз забросил шайбу в пустые ворота «Пантерз» и установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды семь очков в девяти матчах. «Флорида» идёт на 29-м месте, в активе команды пять очков в семи играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

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