«Даллас» прервал серию без побед в матче с «Лос-Анджелесом»

Даллас, США, , 07:17 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В первом периоде нападающий «Далласа» Блейк Комо открыл счёт. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами.

В составе «Далласа» отличились Джон Спецца и Йон Клинберг. За «Лос-Анджелес» забивали Анже Копитар и Тайлер Тоффоли.

В третьем отрезке матча окончательный счёт установил форвард «Далласа"Тайлер Питлик.

На сегодняшний день «Даллас» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в восьми матчах. «Лос-Анджелес» идёт на 30-м месте, в активе команды пять очков в девяти играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

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