«Хоффенхайм» и «Лион» сыграли шикарный матч — 3:3

Берлин, , 00:00 — REGNUM 23 октября на стадионе «Райн-Неккар-Арена» был разыгран матч 3-го тура группы F Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Хоффенхайм» и «Лион». Противостояние завершилось боевой ничьей 3:3.

Форвард сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре на 27-й минуте вывел французский коллектив вперед — 0:1. Через 6 минут Андрей Крамарич вновь сделал счет равным — 1:1. В дебюте второй половины Крамарич оформил дубль — 2:1. На 59-й минуте Тангай Н’Домбеле забил второй мяч «Лиона» — 2:2. На экваторе тайма Мемфис Депай забил очередной мяч в этой встрече — 2:3. В конце матча Жоэлинтон спас «Хоффенхайм» от поражения — 3:3.

Статистика матча («Хоффенхайм"/"Лион»)

Удары 21/10

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения мячом 53%/47%

Поданные угловые 4/2

Нарушения правил 14/3

После 3-х туров «Лионе» набрал 5 очков и опустился на 2-ю позицию. «Хоффенхайм» с 2-мя очкам поднялся на предпоследнее место группы F.

Стартовые составы на матч:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Акпогума, Кадержабек, Демирбай, Шульц, Бельфодил, Салаи, Крамарич.

«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Менди, Тете, Ауар, Н’Домбеле, Тусар, Терье, Траоре, Депай.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Тете — 86, Демирбай — 90+4.

Голы: Траоре 27 — 0:1, Крамарич 33 — 1:1, Крамарич 47 — 2:1, Н’Домбеле 59 — 2:2, Депай 67 — 2:3, Жоэлинтон 90+3 — 3:3.