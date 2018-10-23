Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «МЮ» в 3-м туре ЛЧ

Лондон, , 23:58 — REGNUM 23 октября на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч 3-го тура группы H Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Противостояние завершилось победой «старой синьоры» со счетом 1:0.

На 17-й минуте диспетчер сборной Аргентины Пауло Дибала открыл счет, завладев мячом и уверенно пробив по воротам — 0:1.

Статистика матча («МЮ"/"Ювентус»)

Удары 5/10

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 42%/58%

Поданные угловые 1/5

Нарушения правил 15/12

«Ювентус», набрав 9 очков после 3-х туров, укрепился на первой позиции группы H. «Манчестер Юнайтед» с 4-мя баллами идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Янг, Шоу, Погба, Мата, Рашфорд, Мата, Матич, Марсияль, Лукаку.

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Роналду, Дибала, Куадрадо.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Матуиди — 59, Янг — 78, Кьеллини — 82.

Голы: Дибала 17 — 0:1.