Мадридский «Реал» не без труда одолел «Викторию Плзень» в матче ЛЧ

Мадрид, , 23:57 — REGNUM 23 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 3-го тура группы G Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Реал» (Мадрид) и «Виктория Плзень». Противостояние завершилось победой «сливочных» со счетом 2:1.

В дебюте матча французский таранный форвард Карим Бензема вывел «сливочных» вперед, замкнув передачу Лукаса Васкеса — 1:0. На 56-й минуте Марсело удвоил преимущество хозяев — 2:0. Через 23 минуты Патрик Грошовски сократил отставание — 2:1.

Статистика матча («Реал"/"Виктория Плзень»)

Удары 20/9

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения мячом 66%/34%

Поданные угловые 12/1

Нарушения правил 11/9

«Реал», набрав 6 очков, поднялся на 1-ю позицию. «Виктория» с 1-м баллом осталась на последней строчке группы G.

Стартовые составы на матч:

«Реал»: Навас, Рамос, Начо, Марсело, Васкес, Модрич, Кроос, Каземиро, Бейл, Иско, Бензема.

«Виктория Плзень»: Хруска, Гейда, Губник, Лимберски, Ржезник, Прохазка, Петржела, Грошовски, Гавель, Чермак, Крменчик.

Главный арбитр матча: Орель Гринфилд.

Предупреждения: Лимберски — 27, Иско — 32, Кроос — 59, Рамос — 90+5.

Голы: Бензема 11 — 1:0, Марсело 56 — 2:0, Грошовски 79 — 2:1.