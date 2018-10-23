«ЦСКА» без Акинфеева потерпел крупное поражение от «Ромы»

Рим, 23 октября 2018, 23:55 — REGNUM 23 октября на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 3-го тура группы G Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Рома» и «ЦСКА». Противостояние завершилось уверенной победой римского коллектива.
На 30-й минуте боснийский таранный форвард «волков» Эдин Джеко открыл счет — 1:0. Через 13 минут Джеко оформил дубль, замкнув передачу Стефана Эль-Шаарави — 2:0. В дебюте второй половины молодой турецкий нападающий Дженгиз Ундер довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Рома"/"ЦСКА»)
Удары 15/11
Удары в створ ворот 9/4
Процент владения мячом 52%/48%
Поданные угловые 4/6
Нарушения правил 4/11
«ЦСКА» с 4-мя баллами опустился на 3-ю строчку. «Рома», набрав 6 очков, поднялась на 2-ю позицию группы G.
Стартовые составы на матч:
«Рома»: Ульсен, Сантон, Фацио, Флоренци, Манолас, Де Росси, Пеллегрини, Ундер, Н’Зонзи, Эль-Шаарави, Джеко.
«ЦСКА»: Помазун, Фернандес, Чернов, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Влашич, Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Чалов.
Главный арбитр матча: Тасос Сидиропулос.
Предупреждения: Набабкин — 72, Сигурдссон — 89.
Голы: Джеко 30 — 1:0, Джеко 43 — 2:0, Ундер 51 — 3:0.