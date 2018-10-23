«ЦСКА» без Акинфеева потерпел крупное поражение от «Ромы»

Рим, , 23:55 — REGNUM 23 октября на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч 3-го тура группы G Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Рома» и «ЦСКА». Противостояние завершилось уверенной победой римского коллектива.

На 30-й минуте боснийский таранный форвард «волков» Эдин Джеко открыл счет — 1:0. Через 13 минут Джеко оформил дубль, замкнув передачу Стефана Эль-Шаарави — 2:0. В дебюте второй половины молодой турецкий нападающий Дженгиз Ундер довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Рома"/"ЦСКА»)

Удары 15/11

Удары в створ ворот 9/4

Процент владения мячом 52%/48%

Поданные угловые 4/6

Нарушения правил 4/11

«ЦСКА» с 4-мя баллами опустился на 3-ю строчку. «Рома», набрав 6 очков, поднялась на 2-ю позицию группы G.

Стартовые составы на матч:

«Рома»: Ульсен, Сантон, Фацио, Флоренци, Манолас, Де Росси, Пеллегрини, Ундер, Н’Зонзи, Эль-Шаарави, Джеко.

«ЦСКА»: Помазун, Фернандес, Чернов, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Влашич, Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Чалов.

Главный арбитр матча: Тасос Сидиропулос.

Предупреждения: Набабкин — 72, Сигурдссон — 89.

Голы: Джеко 30 — 1:0, Джеко 43 — 2:0, Ундер 51 — 3:0.