«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Шахтером»

Киев, 23 октября 2018, 23:53 — REGNUM 23 октября на стадионе «Металлист» был разыгран матч 3-го тура группы F Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».
На 30-й минуте плеймейкер сборной Испании Давид Сильва открыл счет — 0:1. Центральный французский защитник Эмерик Ляпорт через 5 минут удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе второй половины Бернарду Силва снял все вопросы об исходе матча — 0:3.
Статистика матча («Шахтер"/"МС»)
Удары 11/22
Удары в створ ворот 1/5
Процент владения мячом 50%/50%
Поданные угловые 5/5
Нарушения правил 4/13
«Манчестер Сити», набрав 6 очков, поднялся на 1-ю строчку. «Шахтер» с 2-мя баллами остался на 3-й позиции.
Стартовые составы на матч:
«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Нем, Майкон, Коваленко, Фернандо, Мораеш.
«МС»: Мораеш, Стоунс, Ляпорт, Менди, Отаменди, де Брёйне, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Марез, Жезус.
Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.
Предупреждения: Кривцов — 87, Отаменди — 90+4.
Голы: Сильва 30 — 0:1, Ляпорт 35 — 0:2, Силва 71 — 0:3.