«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Шахтером»

Киев, , 23:53 — REGNUM 23 октября на стадионе «Металлист» был разыгран матч 3-го тура группы F Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити». Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».

На 30-й минуте плеймейкер сборной Испании Давид Сильва открыл счет — 0:1. Центральный французский защитник Эмерик Ляпорт через 5 минут удвоил преимущество гостей — 0:2. На экваторе второй половины Бернарду Силва снял все вопросы об исходе матча — 0:3.

Статистика матча («Шахтер"/"МС»)

Удары 11/22

Удары в створ ворот 1/5

Процент владения мячом 50%/50%

Поданные угловые 5/5

Нарушения правил 4/13

«Манчестер Сити», набрав 6 очков, поднялся на 1-ю строчку. «Шахтер» с 2-мя баллами остался на 3-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Нем, Майкон, Коваленко, Фернандо, Мораеш.

«МС»: Мораеш, Стоунс, Ляпорт, Менди, Отаменди, де Брёйне, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Марез, Жезус.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Кривцов — 87, Отаменди — 90+4.

Голы: Сильва 30 — 0:1, Ляпорт 35 — 0:2, Силва 71 — 0:3.