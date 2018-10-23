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ДНР и ЛНР создали любительскую футбольную лигу Донбасса

Спорт

Ранее между республиками прошел товарищеский матч

ДНР и ЛНР создали любительскую футбольную лигу Донбасса
John Fischer
Футбол

Донецк, 23 октября 2018, 22:24 — REGNUM  Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) договорились о создании любительской футбольной лиги Донбасса, сообщает 23 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, соответствующий договор был подписан исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Таким образом, республики создадут объединенный чемпионат по футболу среди любительских команд «Лига Донбасса».

Напомним, ранее Пасечник возглавил сборную ЛНР в товарищеском матче по мини-футболу «Кубок содружества», которых прошел между ЛНР и ДНР. Со своей стороны, Пушилин выступил капитаном сборной ДНР.

Товарищеский матч окончился со счетом 1:4 в пользу команды ДНР.

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Футбол
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