ДНР и ЛНР создали любительскую футбольную лигу Донбасса

Донецк, , 22:24 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) договорились о создании любительской футбольной лиги Донбасса, сообщает 23 октября «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, соответствующий договор был подписан исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Таким образом, республики создадут объединенный чемпионат по футболу среди любительских команд «Лига Донбасса».

Напомним, ранее Пасечник возглавил сборную ЛНР в товарищеском матче по мини-футболу «Кубок содружества», которых прошел между ЛНР и ДНР. Со своей стороны, Пушилин выступил капитаном сборной ДНР.

Товарищеский матч окончился со счетом 1:4 в пользу команды ДНР.