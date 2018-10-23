«Бавария» одержала заслуженную победу над «АЕКом»

Афины , 23 октября 2018, 21:48 — REGNUM 23 октября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 3-го тура группы E Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «АЕК» и «Бавария». Противостояние завершилось победой мюнхенского коллектива.
Первый мяч на 62-й минуте матча забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 0:1. Через 2 минуты таранный форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Рафиньи — 0:2.
Статистика матча («АЕК"/"Бавария»)
Удары 5/14
Удары в створ ворот 1/7
Процент владения мячом 37%/63%
Поданные угловые 1/9
Нарушения правил 10/7
Набрав 7 очков, «Бавария» укрепилась на первой позиции в группе Е. «АЕК» без очков остался на последнем месте.
Стартовые составы на матч:
«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Чигринский, Хульт, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Манталос, Галанополус, Понсе.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Киммих, Алькантара, Родригес, Мартинес, Роббен, Гнабри, Левандовски.
Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.
Голы: Мартинес 62 — 0:1, Левандовски 64 — 0:2.