Вторник, 23 Октября 2018 года
22:19:31 МСК

«Бавария» одержала заслуженную победу над «АЕКом»

Спорт

Набрав 7 очков, «Бавария» укрепилась на первой позиции в группе Е. «АЕК» без очков остался на последнем месте

Афины , 23 октября 2018, 21:48 — REGNUM  23 октября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 3-го тура группы E Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «АЕК» и «Бавария». Противостояние завершилось победой мюнхенского коллектива.

Первый мяч на 62-й минуте матча забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 0:1. Через 2 минуты таранный форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Рафиньи — 0:2.

Статистика матча («АЕК"/"Бавария»)

Удары 5/14

Удары в створ ворот 1/7

Процент владения мячом 37%/63%

Поданные угловые 1/9

Нарушения правил 10/7

Набрав 7 очков, «Бавария» укрепилась на первой позиции в группе Е. «АЕК» без очков остался на последнем месте.

Стартовые составы на матч:

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Чигринский, Хульт, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Манталос, Галанополус, Понсе.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Киммих, Алькантара, Родригес, Мартинес, Роббен, Гнабри, Левандовски.

Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.

Голы: Мартинес 62 — 0:1, Левандовски 64 — 0:2.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить