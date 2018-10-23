«Бавария» одержала заслуженную победу над «АЕКом»

Афины , , 21:48 — REGNUM 23 октября на «Олимпийском стадионе» был разыгран матч 3-го тура группы E Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «АЕК» и «Бавария». Противостояние завершилось победой мюнхенского коллектива.

Первый мяч на 62-й минуте матча забил испанский опорный полузащитник Хави Мартинес — 0:1. Через 2 минуты таранный форвард национальной сборной Польши Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Рафиньи — 0:2.

Статистика матча («АЕК"/"Бавария»)

Удары 5/14

Удары в створ ворот 1/7

Процент владения мячом 37%/63%

Поданные угловые 1/9

Нарушения правил 10/7

Набрав 7 очков, «Бавария» укрепилась на первой позиции в группе Е. «АЕК» без очков остался на последнем месте.

Стартовые составы на матч:

«АЕК»: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Чигринский, Хульт, Симоеш, Бакасетас, Клонаридис, Манталос, Галанополус, Понсе.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Киммих, Алькантара, Родригес, Мартинес, Роббен, Гнабри, Левандовски.

Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.

Голы: Мартинес 62 — 0:1, Левандовски 64 — 0:2.