«Валенсия» удержала ничейный результат в матче с «Янг Бойзом»

Брюссель, , 21:46 — REGNUM 23 октября на стадионе «Стад де Сюисс Ванкдорф» был разыгран матч 3-го тура группы H Лиги Чемпионов 2018/19 между командами «Янг Бойз» и «Валенсия». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

На экваторе первой половины бельгийский таранный форвард Миши Батшуайи открыл счет, замкнув передачу Карлоса Солера — 0:1. В дебюте второго тайма Гийом Оаро сравнял ситуацию на табло, реализовав пенальти — 1:1.

Статистика матча («Янг Бойз"/"Валенсия»)

Удары 16/10

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения мячом 46%/54%

Поданные угловые 5/1

Нарушения правил 18/18

Набрав 2 очка, «Валенсия» осталась на 3-й строчке. «Янг Бойз» с 1-м очком остался на последней позиции группы H.

Стартовые составы на матч:

«Янг Бойз»: Вельфли, Бенито, фон Берген, Лаупер, Мбабу, Сулеймани, Соу, Фасснахт, Саного, Ассале, Оаро.

«Валенсия»: Нето, Паулиста, Гайа, Диакаби, Гайа, Пиччини, Солер, Кондогбья, Парехо, Торрес, Родриго, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Андрис Трейманис.

Предупреждения: Паулиста — 8, Мбабу — 42, Солер — 77.

Голы: Батшуайи 26 — 0:1, Оаро (пен) 55 — 1:1.