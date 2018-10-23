В Ижевске открылся спортивно-ландшафтный парк под открытым небом

Ижевск, , 21:33 — REGNUM В Ижевске открылся первый в России спортивно-ландшафтный парк под открытым небом. В церемонии приняли участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, глава Удмуртии Александр Бречалов, действующий призер чемпионата России по BMX Артем Агарков и призер чемпионата мира по BMX Ирек Ризаев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

С предложением о восстановлении старого скейт-парка к Бречалову обратился студент ИжГТУ Андрей Передвигин. В начале июня 2018 года проекты благоустройства скейт-парка были представлены общественности и членам спортивного сообщества, после чего определены инвесторы, вложившие 45 млн рублей. Строительство площадки началось в августе 2018 года.

Концепцию парка разработал международный консорциум профильных спортивных организаций при участии российской команды архитекторов и строителей Legato Sports Architecture. На общей площади 10 тыс. квадратных метров расположены экстремальные площадки по скейтбордингу, BMX Racing, BMX Freestyle, самокатному и роллер спорту. Помимо экстремальных площадок, в парке также имеется стритбольная площадка и современная площадка для занятий баскетболом.

Парк положил начало развитию и благоустройству территории молодежно-спортивного кластера в центре Ижевска общей площадью 20 гектаров.

Вход на территорию парка бесплатный, в дальнейшем может быть предложен прокат спортивного инвентаря. Зимой парк будет использоваться как прогулочное пространство.

«Когда мы активно начинали заниматься городской средой, вот именно этого нам и хотелось: чтобы города менялись и возникали такие крутые городские пространства. Я поражен, это очень круто. То есть настолько все круто, современно и полезно, что гордость берет. Этим парком может гордиться не только Удмуртия, но и вся наша страна», — отметил замглавы Минстроя.

Чибис также добавил, что проект по строительству спортивно-ландшафтного парка в Ижевске — один из лучших проектов, которые он видел за последние два года, и поблагодарил Команду Удмуртии за работу.

ИА REGNUM напоминает, в ходе рабочего визита в Удмуртию Чибис ранее побывал на Сарапульском электрогенераторном заводе, который локализовал первое в России производство лифтовых лебедок.