Нурмагомедову предложили провести бой с Мейвейзером в Лужниках

Москва, , 15:13 — REGNUM Хабибу Нурмагомедову предложено провести бой с Флойдом Мейвейзером в Лужниках. Об этом спортсмен сообщил 23 октября на своей странице в соцсети Instagram.

https://www.instagram.com/p/BpRfHZ8n3SO/

Нурмагомедов рассказал, что сегодня, 23 октября 2018 года, он провел встречу с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Спортсмен заявил: он уверен в том, что бой соберет 100 тыс. зрителей, а организаторы смогут установить рекорд по продаже платных трансляций.

«А, самое важное, в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна», — добавил Нурмагомедов.

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Напомним, Флойд Мейвейзер является непобеждённым боксером в лёгкой весовой категории и самым высокооплачиваемым бойцом в истории профессионального бокса. 26 августа 2017 года он одержал победу техническим нокаутом в бою против Конора Макгрегора за специальный пояс WBC Money Belt.

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