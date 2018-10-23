«Фантастический игрок»: наставник «Валенсии» поделился мнением о Черышеве

Валенсия, Испания, , 14:56 — REGNUM Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль заявил, что российский полузащитник Денис Черышев является футболистом, которого отличают стабильность и профессионализм. Об этом 23 октября сообщается на сайте УЕФА.

«Замечательный человек, фантастический игрок. Касательно его игровых качеств — это футболист, которого отличают стабильность и профессионализм», — сказал Марселино.

Он также добавил, что игрок именно такого плана нужен команде на левом фланге. По его словам, Черышев хорошо дополняет команду.

Напомним, Черышев перешёл в «Валенсию» из «Вильярреала» летом 2018 года. В составе «летучих мышей» он сыграл 10 матчей и забил один гол.

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