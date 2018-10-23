Юрий Сёмин оценил шансы «Локомотива» в матче с «Порту»

Москва, , 14:47 — REGNUM Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что «Порту» является наиболее сильной командой в группе D Лиги чемпионов. Об этом 23 октября сообщает «Чемпионат».

По мнению Сёмина, «Порту» — это молодая и очень агрессивная команда. Она показала мощную игру в матче против «Бенфики», несмотря на поражение.

Также Сёмин оценил шансы своей команды в предстоящем матче.

«Игра наша становится лучше и интереснее, более цельной. Это самое важное. Настроение тоже положительное. Игроки тренируются в хорошем настроении, но есть травмированные», — сказал Сёмин.

Напомним, матч третьего тура Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Порту» состоится 24 октября в Москве.

На данный момент «Локомотив» занимает последнее место в группе. Команда Юрия Сёмина потерпела два поражения на старте турнира — от «Галатасарая» (0:3) и «Шальке «(0:1).

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