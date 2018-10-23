Касаткина: «Теперь хочу победить в Санкт-Петербурге»

Москва, , 14:25 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что мечтает выиграть турнир в Санкт-Петербурге. Об этом 23 октября сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Я люблю играть в России. Есть такая поговорка: дома и стены помогают. Теперь я, конечно, хочу победить и в Санкт-Петербурге», — сказала Касаткина.

Напомним, Дарья Касаткина стала победительницей на Кубке Кремля. В финале она обыграла теннисистку из Туниса Онс Жабер.

Для Касаткиной эта победа стала второй в карьере на турнирах WTA. На данный момент она занимает 10-е место в мировом рейтинге.

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