Вторник, 23 Октября 2018 года
15:33:57 МСК

Лыжник Устюгов упал на тренировке и был доставлен в больницу

Спорт

Устюгов повредил палец на руке

Лыжник Устюгов упал на тренировке и был доставлен в больницу
Guillaume Baviere
Сергей Устюгов

Москва, 23 октября 2018, 14:06 — REGNUM  Российский лыжник Сергей Устюгов упал с лыжероллеров на тренировке, после чего был доставлен в больницу. Об этом 23 октября сообщает NRK со ссылкой на тренера сборной России Маркуса Крамера.

Отмечается, что Устюгов повредил палец на руке. В ближайшее время он должен пройти обследование.

Отметим, что новый сезон стартует в ноябре. А с 20 февраля по 3 марта 2019 года состоится чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Напомним, Устюгов является двукратным чемпионом мира 2017 года, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/17 и 13 этапов Кубка мира.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лыжные гонки
  •  
  •  
  •  
  •  
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить