Порошенко заявил, что в мире Украину и Россию не путают, как 10 лет назад

Киев, , 13:36 — REGNUM «Сегодня в мире люди уже не путают украинцев и россиян, как это было еще 10 лет назад». Об этом 23 октября заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинскими участниками третьих юношеских Олимпийских игр-2018.

«10 лет назад, когда ты выезжал за границу и говорил, что ты из Украины, тебя спрашивали: «А это Россия?» К сожалению, об Украине мало кто знал. Сейчас нас уже никто не путает. Сегодня весь мир демонстрирует солидарность с Украиной в нашей борьбе, страной, которая дает отпор российскому агрессору. Весь мир знает мощь и силу украинской армии, мудрость украинского народа», — сказал Порошенко.

Он призвал взрослую олимпийскую сборную Украины брать пример с юношеской.

«Очень важно, чтобы мир узнавал об Украине по спортивным победам. Каждый из вас сделал для этого огромный вклад. Хочу за это искренне поблагодарить вас, каждому кто завоевал семь золотых медалей, восемь серебряных, восемь бронзовых… В неофициальном зачете Украина вошла в десятку лучших — это ваш вклад в утверждение статуса Украины в мире… Уверен, это большой вклад и аванс в наши будущие победы и в Токио — в 2020 году, и в Париже — в 2024 году, и в Лос-Анджелесе — в 2028 году… А так называемой взрослой сборной стоило бы поучиться достижениям юношей», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Аргентине завершились третьи юношеские Олимпийские игры-2018. Украинские спортсмены завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) и заняли итоговое десятое место в медальном зачете.