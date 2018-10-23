Юные шахматисты из Казахстана завоевали четыре медали на турнире в Греции

Афины, Греция, , 12:56 — REGNUM Шахматисты из Казахстана завоевали четыре медали на юношеском чемпионате по шахматам The World Youth Chess Championships в Греции, сообщили 22 октября в пресс-службе Казахстанской федерации шахмат.

В блице среди девушек до 16 лет первое место заняла Асель Серикбай из Кызыл-Орды. Денис Махнев из Павлодара завоевал второе место в блице среди молодых людей до 18 лет. Меруерт Камалиденова также заняла второе место в рапиде до 14 лет. Бронзовую медаль принес Рамазан Жалмаханов в рапиде до 16 лет.

Отметим, юношеский чемпионат мира по шахматам проходит с 19 по 31 октября на греческом острове Халкидики. В 2018 году в турнире приняли участие 651 шахматист из 79 стран мира.

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