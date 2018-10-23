Овечкин и Варламов вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 23 октября сообщается на сайте лиги.

Овечкин стал автором двух заброшенных шайб и двух результативных передач в ворота «Ванкувер Кэнакс». Благодаря этому «Вашингтон» одержал победу со счётом 5:2.

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Первой звездой дня стал нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайффли, который оформил дубль в матче с «Сент-Луисом».

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Замкнул тройку лучших игроков дня российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов. На его счету 37 отражённых бросок в матче против «Филадельфии».

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