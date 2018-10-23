Экс-защитник «Спартака» стал игроком клуба из Малайзии

Куала-Лумпур, , 11:12 — REGNUM Бывший защитник московского «Спартака», бразилец Маурисио дос Сантос Насименто перешёл в малазийский клуб «Дарул Такзим». Об этом 23 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что игрок перешёл в «Дарул Такзим» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт до конца 2019 года.

Напомним, бразилец играл за московский «Спартак» в сезоне 2016/17. В составе красно-белых он стал чемпионом России.

Помимо этого, он выступал также за такие клубы, как бразильские «Палмейрас» и «Гремио», португальские «Витория» и «Спортинг», а также итальянский «Лацио» и польская «Легия».