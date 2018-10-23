Сборная Словакии назначила нового главного тренера

Братислава, , 10:50 — REGNUM Новым главным тренером сборной Словакии по футболу назначен бывший полузащитник сборной Чехии и «Байера» Павел Гапал. Об этом 23 октября сообщается на сайте Словацкого футбольного союза.

Отмечается, что контракт с Гапалом будет рассчитан до окончания отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Если команда выйдет в финальную часть турнира, то соглашение будет продлено.

Ранее Гапал работал в различных чешских, словацких и польских клубах. С 2008 по 2009 год он был помощником главного тренера сборной Чехии. С 2015 по 2018 год возглавлял молодёжную сборную Словакии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главного тренера сборной Словакии покинул Ян Козак, который тренировал сборную Словакии с лета 2013 года.

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