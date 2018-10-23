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Нападающий «Ювентуса» Манджукич не сыграет с «МЮ» в Лиге чемпионов

Спорт

Манджукич получил повреждение голеностопа во время тренировки

Нападающий «Ювентуса» Манджукич не сыграет с «МЮ» в Лиге чемпионов
Иллюстрация: Soccer.ru
Марио Манджукич

Турин, Италия, 23 октября 2018, 10:36 — REGNUM  Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич не примет участия в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Об этом 23 октября сообщает Football Italia.

Манджукич получил повреждение голеностопа во время тренировки команды. По предварительной информации, он выбыл из строя на две-три недели.

Также отмечается, что этот с «Манчестер Юнайтед» матч пропустят полузащитники туринского клуба Эмре Джан и Сами Хедира.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» состоится 23 октября на стадионе «Олд Траффорд». В настоящий момент «Ювентус» занимает первое место в группе с шестью очками. «Манчестер Юнайтед» идёт вторым, имея в своём активе четыре очка.

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