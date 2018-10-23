Макгрегор нашел причину своего поражения от Нурмагомедова

Дублин, , 10:34 — REGNUM Критической ошибкой бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в поединке с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым стал «проигрыш спины» в четвертом раунде боя. Об этом Макгрегор написал в своем Instagram.

По мнению ирландца, в ходе боя за титул чемпиона UFC в лёгком весе он был сильнее Нурмагомедова в первом и третьем раундах, а второй раунд боя Макгрегор назвал «худшим в своей карьере».

https://www.instagram.com/p/BpQwHF4g3re/

Что касается победного для Нурмагомедова четвертого раунда, Макгрегор винит в поражении только себя самого, признает, что напрасно отказался от захвата руки и говорит, что зря отдал российскому спортсмену спину. По словам ирландского бойца, его поражение вполне заслужено.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов пригласил в Дагестан бойца Конора Макгрегора. По словам наставника чемпиона, он прощает ирландского бойца за негативные слова в адрес себя и своего сына.

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