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«Сан-Антонио» в овертайме вырвал победу у «Лейкерс»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 143:142

Лос-Анджелес, США, 23 октября 2018, 09:34 — REGNUM  «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 143:142.

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Лейкерс» Кайл Кузма и форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, которые набрали по 37 очков.

Отметим, что новичок «Лейкерс» Джеймс Леброн оформил дабл-дабл из 32 очков и 14 результативных передач.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — 142:143 (26:40, 34:25, 36:34, 32:29, 14:15).

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