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«Голден Стэйт» одержал победу над «Финикс Санз»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 123:103

«Голден Стэйт» одержал победу над «Финикс Санз»
GDJ
Баскетбольный мяч

Окленд, США, 23 октября 2018, 09:14 — REGNUM  «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 123:103.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 29 очков.

В составе «Финикса» наибольшую результативность показал защитник Девин Букер, набравший 28 очков

Отметим, что «Голден Стэйт» является действующим чемпионом НБА. Ранее «Уорриорз» проиграли «Денверу» со счётом 100:98.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Финикс Санз» (Финикс) — 123:103 (32:23, 38:24, 36:34, 17:22).

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