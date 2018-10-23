Вторник, 23 Октября 2018 года
10:27:10 МСК

«Орландо» обыграл «Бостон» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 93:90

Бостон, США, 23 октября 2018, 09:10 — REGNUM  «Орландо Мэджик» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 93:90.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, набравший 22 очка.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18).

Читайте также: Действующий чемпион НБА потерпел первое поражение в сезоне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить