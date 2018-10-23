«Орландо» обыграл «Бостон» в матче НБА

Бостон, США, , 09:10 — REGNUM «Орландо Мэджик» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 93:90.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Орландо» Никола Вучевич, который оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов.

В составе «Бостона» наибольшую результативность показал защитник Кайри Ирвинг, набравший 22 очка.

«Бостон Селтикс» (Бостон) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 90:93 (19:28, 26:20, 25:27, 20:18).

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