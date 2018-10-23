«Вашингтон» обыграл «Ванкувер» благодаря четырём очкам Овечкина

Вашингтон, , 08:35 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин. Также на его счету две результативные передачи. Ещё по шайбе забросили Джон Карлсон, Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши.

Хоккеисты «Ванкувера» смогли ответить двумя забитыми голами. Точные броски удались Трою Стечеру и Свену Берчи.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 10 очков в восьми матчах. «Ванкувер» идёт на 14-м месте, в активе команды 10 очков в девяти играх.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

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