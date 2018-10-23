ЦСКА сыграет с «Ромой» в Лиге чемпионов

Рим, , 08:25 — REGNUM Московский ЦСКА сыграет с итальянской «Ромой» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 23 октября в Риме.

В прошлом сезоне «Рома» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, в котором уступила «Ливерпулю».

В текущем розыгрыше «Рома» в первом туре уступила мадридскому «Реалу» со счётом 0:3, а затем разгромила чешскую «Викторию Пльзень» со счётом 5:0.

ЦСКА в первом туре ушёл от поражения в матче с «Викторией», сыграв вничью 2:2. Во втором туре «армейцы» обыграли «Реал» в домашнем матче — 1:0.

Напомним, ЦСКА и «Рома» встречались в рамках группового турнира Лиги чемпионов в 2014 году. Тогда команды сыграли в Москве вничью 1:1. Матч в Риме завершился победой «Реала» 5:1.

Читайте также: ЦСКА одержал историческую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов