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Ярмоленко полгода не сыграет за «Вест Хэм»

Спорт

Украинский форвард перенёс операцию после травмы ахиллова сухожилия

Ярмоленко полгода не сыграет за «Вест Хэм»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Лондон, 23 октября 2018, 08:09 — REGNUM  Украинский форвард «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко пропустит полгода из-за травмы. Об этом сообщается на сайте клуба.

Ярмоленко перенёс операцию после травмы ахиллова сухожилия. Операция успешно прошла в понедельник утром.

Нападающий получил повреждение в матче с «Тоттенхэмом», который завершился победой «Хотспур» со счётом 1:0.

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Напомним, летом 2018 года Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии». В десяти матчах за английский клуб он забил два гола.

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