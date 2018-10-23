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Сборная России завоевала два золота на чемпионате мира по борьбе

Спорт

Чемпионами стали Заур Угуев и Заурбек Сидаков

Сборная России завоевала два золота на чемпионате мира по борьбе
Борьба

Будапешт, 23 октября 2018, 07:49 — REGNUM  На чемпионате мира по борьбе сборная России завоевала две золотые медали в первые дни соревнований.

Чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг стал Заур Угуев, который в финале одержал победу над представителем Казахстана Нурисламом Санаевым.

В весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков стал победителем, обыграв в финальном поединке представителя Грузии Автандила Кенчадзе.

Кроме того, серебряную медаль завоевал Гаджимурад Рашидов. Бронзовые награды выиграли Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов.

Отметим, что чемпионат мира по борьбе проходит в Будапеште с 20 по 28 октября. На сегодняшний день сборная России занимает второе место в общекомандном зачёте, уступая США.

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Вольная борьба
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