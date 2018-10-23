Дочь бывшего тренера «Спартака» удивилась словам благодарности Глушакова

Москва, , 07:40 — REGNUM Дочь бывшего главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры удивилась словам благодарности футболиста Дениса Глушакова, который пожелал удачи отправленному в отставку специалисту.

Глушаков напомнил, что именно с Каррерой «Спартак» добился долгожданного чемпионства.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Уверен, что у него все будет хорошо!» — написал футболист на своей странице в Instagram.

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В свою очередь, дочь итальянского специалиста Франческа Каррера в комментариях написала спортсмену: «Ты серьезно?» Некоторые болельщики попросили девушку рассказать всю правду о конфликте в команде, однако ответа не последовало.

Напомним, ранее сообщалось, что футболисты Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от работы с основой «Спартака» по решению Карреры. 22 октября итальянский специалист был отправлен в отставку после серии поражений московского клуба, после чего футболистов вернули в основной состав команды.

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