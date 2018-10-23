Москва, , 07:34 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу в дерби с «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Хоккеисты «Динамо» дважды выходили вперёд. Отличились Миика Койвисто и Владимир Брюквин. «Спартак» ответил голами Никиты Филатова и Александра Хохлачёва.

В третьем периоде красно-белые смогли вырвать победу. Точными бросками отметились Андрей Кутейкин и Каспарс Даугавиньш.

На сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 22 очка в 21 матче. «Динамо» идёт на 20-м месте, в активе команды 15 очков в 21 игре.

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

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