«Виннипег» в овертайме вырвал победу у «Сент-Луиса»

Виннипег, Канада, , 07:03 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Виннипега» дубль оформил Марк Шайффли. Также точными бросками отметились Бен Шьяро, Брайан Литтл и Джейкоб Труба.

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Райан О’Райлли, Колтон Парэйко, Винс Данн, Дэвид Перрон.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в девяти матчах. «Сент-Луис» идёт на 23-м месте, в активе команды семь очков в девяти играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 5:4 (1:2, 0:1, 3:1, 1:0).

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