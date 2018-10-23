Вторник, 23 Октября 2018 года
08:43:15 МСК

«Каролина» нанесла «Детройту» восьмое поражение в сезоне

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Детройт, США, 23 октября 2018, 06:53 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Каролины» забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Джастин Фолк, Майкл Ферланд и Джордан Мартинук. «Детройт» смог ответить единственной шайбой Андреаса Атанасиу.

Отметим, что «Детройт» крайне неудачно начал сезон. В девяти матчах команда потерпела восемь поражений. На сегодняшний день «Ред Уингз» находятся на последнем, 31-м месте, имея в активе четыре очка.

«Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в девяти матчах.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:1).

Читайте также: «Колорадо» обыграл «Филадельфию» благодаря 37 сейвам Варламова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить