«Каролина» нанесла «Детройту» восьмое поражение в сезоне

Детройт, США, , 06:53 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккеисты «Каролины» забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Джастин Фолк, Майкл Ферланд и Джордан Мартинук. «Детройт» смог ответить единственной шайбой Андреаса Атанасиу.

Отметим, что «Детройт» крайне неудачно начал сезон. В девяти матчах команда потерпела восемь поражений. На сегодняшний день «Ред Уингз» находятся на последнем, 31-м месте, имея в активе четыре очка.

«Каролина» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 11 очков в девяти матчах.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:1).

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