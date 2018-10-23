«Колорадо» обыграл «Филадельфию» благодаря 37 сейвам Варламова

Филадельфия, США, , 06:47 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккеисты «Колорадо» забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Микко Рантанен, Мэттью Ньето и Габриэль Ландеског.

«Филадельфия» смогла ответить лишь шайбой Нолана Патрика. А за минуту до окончания матча Микко Рантанен забросил четвёртую шайбу, оформив дубль.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 из 38 бросков в матче.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 14 очков в девяти матчах. «Филадельфия» идёт на 22-м месте, в активе команды восемь очков в девяти играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

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