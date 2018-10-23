Вторник, 23 Октября 2018 года
08:42:51 МСК

«Колорадо» обыграл «Филадельфию» благодаря 37 сейвам Варламова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Филадельфия, США, 23 октября 2018, 06:47 — REGNUM  «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Хоккеисты «Колорадо» забросили по шайбе в каждом из периодов. Отличились Микко Рантанен, Мэттью Ньето и Габриэль Ландеског.

«Филадельфия» смогла ответить лишь шайбой Нолана Патрика. А за минуту до окончания матча Микко Рантанен забросил четвёртую шайбу, оформив дубль.

Отметим, что российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 из 38 бросков в матче.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 14 очков в девяти матчах. «Филадельфия» идёт на 22-м месте, в активе команды восемь очков в девяти играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Читайте также: «Баффало» одержал победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить