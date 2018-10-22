«Реал Сосьедад» не смог распечатать ворота «Жироны»

Мадрид, , 23:54 — REGNUM 22 октября на стадионе «Аноэта» между командами «Реал Сосьедад» и «Жирона» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19, завершившийся нулевой ничьей.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Жирона»)

Удары 13/5

Удары в створ ворот 6/2

Процент владения 55%/45%

Нарушения правил 14/12

Угловые 6/3

«Жирона», набрав важные 10 очков, оторвалась от «зоны вылета» и поднялась на 13-ю строчку. «Реал Сосьедад» с 12-ю баллами занял 9-е место.

Составы команд на матч:

«Реал Сосьедад»: Мойа, Элустондо, Родригес, Горосабель, Навас, Субельдия, Илльяраменди, Оярасабаль, Пардо, Рамирес, Орхильес.

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Рамальо, Адай, Порро, Хуанпе, Понс, Португез, Фрейре, Луис, Думбия.

Главный арбитр матча: Пабло Гонсалес Фуэртес.

Предупреждения: Родригес — 41, Илльяраменди — 53, Элустондо — 73, Порро — 81.