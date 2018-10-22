«Арсенал» одержал волевую победу над «Лестером» в матче АПЛ

Лондон, 22 октября 2018, 23:52 — REGNUM 22 октября на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19 между командами «Арсенал» и «Лестер», завершившийся волевой победой «канониров» со счетом 3:1.
На 31-й минуте испанский латераль Эктор Беллерин вывел «лис» вперед, замкнув мяч в свои ворота — 0:1. Через 14 минут Месут Озил вновь сделал счет равным — 1:1. На экваторе второй половины лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отметился забитым мячом, замкнув передачу Беллерина — 2:1. Через 3 минут Обамеянг оформил дубль — 3:1.
Статистика матча («Арсенал"/"Лестер»)
Удары 18/6
Удары в створ ворот 7/2
Процент владения 72%/28%
Нарушения правил 8/9
Угловые 6/4
«Арсенал», набрав 21 очко, продлил победную серию в АПЛ до 7-ми матчей подряд и поднялся на 4-ю позицию. «Лестер» с 12-ю баллами остался на 11-м месте.
Составы команд на матч:
«Арсенал»: Лено, Беллерин, Лихштайнер, Холдинг, Мустафи, Мхитарян, Озил, Торрейра, Джака, Ивоби, Ляказетт.
«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Магуайр, Даниэль, Ихеаначо, Перейра, Мэддисон, Ндиди, Менди, Варди.
Главный арбитр матча: Крис Кавана.
Предупреждения: Холдинг — 17, Джака — 35, Олбрайтон — 65, Перейра — 65.
Голы: Беллерин (авг) 31 — 0:1, Озил 45 — 1:1, Обамеянг 63 — 2:1, Обамеянг 66 — 3:1.