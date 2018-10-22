«Сассуоло» и «Сампдория» голов не забили

Рим, , 23:29 — REGNUM 22 октября на стадионе «Луиджи Феррарис» между командами «Сампдория» и «Сассуоло» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19, завершившийся нулевой ничьей.

Статистика матча («Сампдория"/"Сассуоло»)

Удары 10/6

Удары в створ ворот 1/1

Процент владения 50%/50%

Нарушения правил 7/17

Угловые 3/3

«Сампдория», набрав 15 очков, осталась на 5-й позиции в Серии А. «Сассуоло» с 14-ю баллами дет тремя строчками ниже.

Составы команд на матч:

«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Берешиньски, Тонелли, Мурру, Экдаль, Баррето, Прает, Рамирес, Квальярелла, Дефрель.

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Мангани, Феррари, Маньянелли, Лирола, Ди Франческо, Дурабия, Джуричич, Берарди, Бабакар.

Главный арбитр матча: Франческо Фурне.

Предупреждения: Марлон — 5, Андерсен — 20, Ди Франческо — 32, Баррето — 54, Берарди — 62.