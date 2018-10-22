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«Дуйсбург» не сумел сдержать натиск «Санкт-Паули» и потерпел поражение

Спорт

«Дуйсбург» с 5-ю баллами не смог покинуть предпоследнее место и остался «зоне вылета». «Санкт-Паули», набрав 19 очков, поднялся на 3-ю строчку

Берлин, 22 октября 2018, 23:21 — REGNUM  22 октября на стадионе «Шауйнслад-Райзен-Арена» между командами «Дуйсбург» и «Санкт-Паули» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2 2018/19, завершившийся минимальной победой гостей.

Единственный мяч на 84-й минуте матча забил тунисский форвард Сами Аллаги, замкнув передачу Марвина Кнолла — 0:1.

Статистика матча («Дуйсбург"/"Санкт-Паули»)

Удары 7/12

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 48%/52%

Нарушения правил 14/7

Угловые 0/3

«Дуйсбург» с 5-ю баллами не смог покинуть предпоследнее место и остался «зоне вылета». «Санкт-Паули», набрав 19 очков, поднялся на 3-ю строчку.

Составы команд на матч:

«Дуйсбург»: Мезенхелер, Бомхеуер, Хаубер, Вайгель, Вольце, Энгин, Шнелхардт, Фреде, Каули, Вергук, Тащи.

«Санкт-Паули»: Химмельманн, Зереш, Авевор, Дудзяк, Бубалла, Кнолл, Бухтманн, Мияити, Дэли, Флум, Диамантакос.

Главный арбитр матча: Паскль Мюллер.

Предупреждения: Фреде — 30, Зереш — 54, Авевор — 80.

Голы: Аллаги 84 — 0:1.

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