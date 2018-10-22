«Дуйсбург» не сумел сдержать натиск «Санкт-Паули» и потерпел поражение

Берлин, 22 октября 2018, 23:21 — REGNUM 22 октября на стадионе «Шауйнслад-Райзен-Арена» между командами «Дуйсбург» и «Санкт-Паули» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2 2018/19, завершившийся минимальной победой гостей.
Единственный мяч на 84-й минуте матча забил тунисский форвард Сами Аллаги, замкнув передачу Марвина Кнолла — 0:1.
Статистика матча («Дуйсбург"/"Санкт-Паули»)
Удары 7/12
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения 48%/52%
Нарушения правил 14/7
Угловые 0/3
«Дуйсбург» с 5-ю баллами не смог покинуть предпоследнее место и остался «зоне вылета». «Санкт-Паули», набрав 19 очков, поднялся на 3-ю строчку.
Составы команд на матч:
«Дуйсбург»: Мезенхелер, Бомхеуер, Хаубер, Вайгель, Вольце, Энгин, Шнелхардт, Фреде, Каули, Вергук, Тащи.
«Санкт-Паули»: Химмельманн, Зереш, Авевор, Дудзяк, Бубалла, Кнолл, Бухтманн, Мияити, Дэли, Флум, Диамантакос.
Главный арбитр матча: Паскль Мюллер.
Предупреждения: Фреде — 30, Зереш — 54, Авевор — 80.
Голы: Аллаги 84 — 0:1.