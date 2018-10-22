«Эрзурум ББ» удержал ничью в матче с «Трабзонспором»

Анкара, 22 октября 2018, 21:59 — REGNUM 22 октября на стадионе «Шенол Гюнеш» между командами «Трабзонспор» и «Эрзурум ББ» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19, завершившийся паритетом сторон.
Статистика матча («Трабзонспор"/"Эрзурум ББ»)
Удары 11/7
Удары в створ ворот 2/3
Процент владения 56%/44%
Нарушения правил 9/10
Угловые 7/5
Набрав 14 очков после 9-ти туров, «Трабзонспор» укрепился на 7-ю позицию. «Эрзурум ББ» с 6-ю баллами остался в «зоне вылета».
Составы команд на матч:
«Трабзонспор»: Кывряк, Хоссейни, Туре, Перейра, Новак, Родальего, Соса, Вахид, Онази, Омюр, Йылмаз.
«Эрзурум ББ»: Шехич, Коркмаз, Швехлен, Ауремир, Гер, Анталяли, Хурмаджи, Башсан, Акдаг, Щук, Сюню.
Главный арбитр матча: Бюлент Йилдирим.
Предупреждения: Сюню — 24, Онази — 45, Ауремир — 65, Шехич — 90+3.