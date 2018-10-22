«Эрзурум ББ» удержал ничью в матче с «Трабзонспором»

Анкара, , 21:59 — REGNUM 22 октября на стадионе «Шенол Гюнеш» между командами «Трабзонспор» и «Эрзурум ББ» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19, завершившийся паритетом сторон.

Статистика матча («Трабзонспор"/"Эрзурум ББ»)

Удары 11/7

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения 56%/44%

Нарушения правил 9/10

Угловые 7/5

Набрав 14 очков после 9-ти туров, «Трабзонспор» укрепился на 7-ю позицию. «Эрзурум ББ» с 6-ю баллами остался в «зоне вылета».

Составы команд на матч:

«Трабзонспор»: Кывряк, Хоссейни, Туре, Перейра, Новак, Родальего, Соса, Вахид, Онази, Омюр, Йылмаз.

«Эрзурум ББ»: Шехич, Коркмаз, Швехлен, Ауремир, Гер, Анталяли, Хурмаджи, Башсан, Акдаг, Щук, Сюню.

Главный арбитр матча: Бюлент Йилдирим.

Предупреждения: Сюню — 24, Онази — 45, Ауремир — 65, Шехич — 90+3.