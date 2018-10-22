Медведев утвердил концепцию подготовки спортивного резерва в РФ

Москва, , 17:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию подготовки спортивного резерва. Документ опубликован 22 октября на сайте правительства РФ.

«Чтобы самые перспективные дети дошли до вершин профессионального спорта, должна действовать прозрачная система их отбора и поддержки, которая должна быть выстроена в соответствии с концепцией. Там заложены обновлённые профессиональные стандарты тренерской работы», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства также напомнил о победах, которых достигли молодые спортсмены из России на международных соревнованиях в последнее время. Например, о первом месте в общекомандном зачете на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Целью концепции, рассчитанной до 2025 года, является формирование единой системы подготовки спортивного резерва.