Киберспорт в Москве: впереди — Starcraft 2 и Quake Champions

Москва, , 19:09 — REGNUM В рамках первого Кубка Федерации компьютерного спорта Москвы завершились соревнования по дисциплине DOtA 2. Кубок продолжится в дисциплинах Starcraft 2 и Quake Champions 27 и 28 октября, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

«Мы старались подобрать наиболее удобный и спортивный формат соревнований, исходя из количества участников. В итоге выбрали экспериментальный вариант: в первый день спортсмены одновременно играли на двух площадках. Судя по комментариям игроков, эксперимент можно признать успешным», — сообщил главный судья Кубка, Евгений Царьков.

По итогам соревнований в дисциплине DOtA 2 победителем стала команда Timurdota 2, получившая денежный приз и приглашение в киберспортивную сборную Москвы. Серебряным призером турнира стала команда Egorkid_fans, получившая 30 тыс. рублей. Третье место заняла команда P@цАHCk11flexxxx.

На следующей неделе спортсмены переместятся на основную площадку турнира, которая примет большинство матчей — клуб Colizeum. Соревнования по Starcraft 2 пройдут 27 октября, а 28-го — по Quake Champions.

Напоминаем, что Кубок ФКС Москвы проходит с 20 октября по 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.

