Ласицкене стала претенденткой на звание лучшей легкоатлетки 2018 года

Москва, , 14:55 — REGNUM На звание лучшей легкоатлетки 2018 года претендует российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В 2018 году Ласицкене стала победительницей 25 соревнований, в том числе чемпионата мира в помещении, чемпионата Европы, финала Бриллиантовой лиги и Континентального кубка. Всего она принимала участие в 26 турнирах.

Всего на это звание претендуют 10 спортсменок. Финалисты будут определены в результате голосования.

Опрос будет проходить до 12 ноября. После этого IAAF объявит имена пяти финалисток. Имя победительницы будет объявлено на торжественной церемонии 4 декабря.

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