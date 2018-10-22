Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:36:11 МСК

Ласицкене стала претенденткой на звание лучшей легкоатлетки 2018 года

Спорт

В 2018 году Ласицкене стала победительницей 25 соревнований из 26

Москва, 22 октября 2018, 14:55 — REGNUM  На звание лучшей легкоатлетки 2018 года претендует российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

В 2018 году Ласицкене стала победительницей 25 соревнований, в том числе чемпионата мира в помещении, чемпионата Европы, финала Бриллиантовой лиги и Континентального кубка. Всего она принимала участие в 26 турнирах.

Всего на это звание претендуют 10 спортсменок. Финалисты будут определены в результате голосования.

Опрос будет проходить до 12 ноября. После этого IAAF объявит имена пяти финалисток. Имя победительницы будет объявлено на торжественной церемонии 4 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Мария Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Легкая атлетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить