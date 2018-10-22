«Зенит» и «Бордо» рассудит Феликс Брых

Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Бордо» рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному арбитру будут лайнсмены Марк Борш и Штефан Люпп. В качестве дополнительных ассистентов будут работать Бастиан Данкерт и Марко Фритц. Четвёртым судьёй назначен Маркус Хекер.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Бордо» пройдёт в Санкт-Петербурге 25 октября. В параллельном матче сыграют соперники команд по группе C — «Копенгаген» и «Славия».

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