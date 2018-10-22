Глушаков и Ещенко вернутся в основу «Спартака» после увольнения Карреры

Москва, , 14:04 — REGNUM Футболисты «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко вернутся в основной состав команды после увольнения Массимо Карреры. Об этом 22 октября сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что возвращение футболистов в состав произойдёт в течение ближайших двух дней. Оба отправятся вместе с командой на гостевой матч Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс».

Ранее Глушаков и Ещенко были отстранены от работы с основой «Спартака» по решению Карреры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совет директоров «Спартака» отправил в отставку главного тренера команды Массимо Карреру, под руководством которого команда стала чемпионом России впервые за 16 лет.

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