Ибрагимович забил в пятом матче подряд за «Гэлакси»

Сент-Пол, США, , 12:26 — REGNUM Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился голом и результативной передачей в матче MLS против «Миннесоты Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 30-й минуте матча Ибрагимович открыл счёт, отправив мяч головой в ворота соперника. На 51-й минуте он отдал точный пас на полузащитника Ромена Алессандрини.

Также в составе «Гэлакси» отличился Ола Камара после передачи Эшли Коула. В составе «Миннесоты» единственный гол забил нападающий Анхело Родригес.

Отметим, что Ибрагимович отличился в пятом матче подряд. Ибрагимович с 22 мячами идёт на втором месте в списке бомбардиров лиги.

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