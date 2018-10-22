Чечня встретила огонь Всемирной зимней универсиады-2019

Грозный, , 12:26 — REGNUM Факел от огня, привезённого из города Ставрополя, зажег на территории Чеченского Государственного университета чемпион России, Европы и мира, серебряный призёр Олимпийских Игр 2012 года, чеченский тяжелоатлет Апти Аухадов, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Аухадов был первым из 25 факелоносцев, которым доверили пронести огонь универсиады по Грозному. Общая протяженность маршрута по чеченской столице составила 1400 метров. Огонь по улицам Грозного пронесли известные спортсмены, политики, деятели культуры.

Грозненский этап эстафеты завершился на площади Абубакара Кадырова. Здесь состоялась торжественная церемония зажжения чаши огня. Право зажечь огонь универсиады получил чемпион мира по универсальному бою Абдул-Керим Эдилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. В ней будут участвовать более двух с половиной тысяч спортсменов из 60 стран мира. В рамках международного этапа эстафеты огня универсиады уже пронесены факелы с ним по улицам столицы Казахстана и Китая.

Огонь побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Следующим за Грозным городом станет Санкт-Петербург, по улицам которого огонь пронесут 27 октября. Всего в маршруте — 30 крупных городов России. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.