КХЛ признала ошибку судей, не засчитавших реализованный буллит СКА

Москва, , 12:03 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) признала ошибку арбитров, которые в матче СКА — ЦСКА не засчитали реализованный буллит в исполнении нападающего санкт-петербургского клуба Ярно Коскиранты. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

«При видеопросмотре на пересечение шайбой плоскости линии ворот после броска Коскиранты главным специалистом КХЛ в комнате видеопросмотров ФХР была допущена ошибка. Взятие ворот должно было быть засчитано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео видно, что правая нога голкипера ЦСКА Ильи Сорокина полностью находится за линией ворот. Шайба, несколько раз отскочившая от ноги, находится за красной линией. Поэтому шайба, полностью пересекшая линию ворот, должна была быть засчитана.

Отметим, что после броска Коскиранты арбитры около 10 минут решали, засчитывать ли гол, и в итоге отменили взятие ворот.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦСКА обыграл СКА в Санкт-Петербурге со счётом 2:1 в серии буллитов. Победный бросок исполнил форвард ЦСКА Максим Шалунов.

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