Определился победитель Кубка ФКС Москвы по DOtA 2

Москва, , 12:03 — REGNUM Игры Кубка ФКС Москвы по дисциплине DOtA 2 завершились, победителем соревнований стала команда Timurdota2. Участники команда получили победный кубок и денежное вознаграждение в размере 70 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Кубка ФКС Москвы.

Команда уже становилась победителем 2017 года, тогда турнир назывался «Чемпионат Москвы». В финале турнира Timurdota2 обыграли Egorkid_fans со счетом 2:1.

Помимо почётных наград и денежного вознаграждения, члены команды получили приглашение в киберспортивную сборную Москвы, которая в дальнейшей будет выступать на международных турнирах.

«Турнир хорошо организован, нам очень понравилось. Здорово, что его разделили на два дня. Мы уже побеждали в прошлом году, когда турнир назывался Чемпионат Москвы, но в этот раз достичь успеха оказалось гораздо сложнее. Соперников по финалу мы знали и готовились к ним, но борьба получилась тяжелой. Очень приятно было получить приглашение в команду Москвы. Если никаких форс-мажоров не возникнет, мы с удовольствием защитим честь столицы», — поделился впечатлениями капитан Timurdota2 Дмитрий Жуков.

Общая продолжительность матчей по DOtA 2 составила более 100 минут. Серебряным призером турнира стала команда Egorkid_fans, получившая 30 тыс. рублей. Третье место заняла команда P@цАHCk11flexxxx.

Напоминаем, что кубок ФКС Москвы проходит с 20 октября по 24 ноября. Соревнования ведутся по 9 киберспортивным дисциплинам: DOtA 2, World of Tanks, Heroes of The Storm, Starcraft 2, Hearthstone, Project Cars 2, Fifa18, Quake Champions и CS: GO. Призовой фонд турнира составляет 500 тыс. рублей, а из победителей будет сформирована киберспортивная команда Москвы.

