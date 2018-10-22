«Ожидаемо»: соцсети об отставке Массимо Карреры

Москва, , 13:03 — REGNUM Руководство московского футбольного клуба «Спартак» объявило об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера. Эта новость моментально вышла в тренды Twitter, однако, как оказалась, не стала неожиданностью для пользователей.

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/1054280528831098880

https://twitter.com/tina_kandelaki/status/1054285941727207424

https://twitter.com/alexzinin1/status/1054289730433626112

Между тем юзеры уже сроят догадки, кто может занять место главного тренера команды. В СМИ появилась информация, что пост достанется бывшему главному тренеру «Монако» Леонарду Жардим. Однако пользователи считают, что наставником «Спартака» станет полузащитник Роман Ерёменко.

https://twitter.com/Fraggle_Rock 82 /status/1054014656602365952

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» перед стартом сезона 2016/17. Под руководством итальянского специалиста команда стала чемпионом России — впервые с 2001 года. В сезоне 2017/18 красно-белые завоевали бронзовые медали. В текущем сезоне «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 18 очков. В матче 11-го тура клуб проиграли тульскому «Арсеналу» со счётом 2:3.

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